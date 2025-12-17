J1アビスパ福岡は17日、MF秋野央樹（31）と明治安田J1百年構想リーグの契約を更新したと発表した。J2長崎から加入した今季は主にボランチでリーグ戦19試合に出場。左足からの正確なキックで攻撃のリズムを作った。来季は6シーズン在籍した長崎もJ1に昇格。秋野は長崎を離れた後も結果を気にかけていただけに、古巣との対決にも注目だ。