ノーベル生理学・医学賞を受賞した坂口志文大阪大学・特別栄誉教授が17日、スウェーデンから帰国し、授賞式での思い出や基礎科学への支援の呼びかけを語りました。大阪大学の坂口志文特別栄誉教授は「免疫学最後の大発見」とも評される、自らの体を攻撃しないように、免疫細胞を監視、制御する「制御性T細胞」を発見したことによりノーベル生理学・医学賞を受賞しました。坂口特別栄誉教授は17日、授賞式が行われたスウェーデンか