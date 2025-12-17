タレント石原良純（63）と俳優小泉孝太郎（47）が、16日放送のテレビ朝日系「火曜の良純孝太郎スペシャル」（午後6時30分）に出演。石原が伊勢神宮との縁を話した。今回は「伊勢神宮SP」。石原は44年間、お伊勢参りしているという。小泉はこれが初参拝。石原は「結婚式を神前で挙げるつもりで。ここ（伊勢神宮）は神前結婚式がないのよ。だから内宮のご神前で、指輪の交換をするのを結婚式にしようと思ってきた」と話した。だが