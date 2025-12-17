川崎市にあるJR鶴見線の浜川崎駅で貨物列車が脱線しました。現時点でけが人は確認されていないということです。【映像】脱線した貨物列車（現場の様子）JR貨物によりますと午後3時半ごろ、浜川崎駅付近に停車しようとした貨物列車で緊急ブレーキがかかり、このうち1両が脱線しました。脱線があったのは貨物列車専用の線路で、けが人は確認されていないということです。復旧の見込みはたっていません。JR東日本によりますと、