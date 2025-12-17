ＤｅＮＡの佐野恵太外野手、山本祐大捕手が１７日、横浜商で行われた「〜未来のあんしんをつくる〜高校生と考える交通安全教室」に参加した。交通安全教室では主に自転車乗車時の事例について学んだ。ヘルメットをかぶることの重要性や、自転車の２人乗りがなぜいけないのかなど、実際に横浜商の生徒が実演しながら一つ一つ確認。２人はその後、生徒、神奈川県警南警察署の署員らとヘルメットに関するパネルディスカッションに