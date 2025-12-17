NHK¤Ï17Æü¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù(12·î31Æü19:20¡Á23:45 ¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê)¤Î¥²¥¹¥È¿³ºº°÷7¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£»°±ºÃÎÎÉ¤È¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¿³ºº°÷¤Ë·èÄê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®ÅÄ³®¿Í(¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê)¡¢¹âÀÐ¤¢¤«¤ê(ÇÐÍ¥)¡¢ÃçÌîÂÀ²ì(ÇÐÍ¥)¡¢ÌîÂô²í»Ò(À¼Í¥)¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò(ÇÐÍ¥)¡¢»°±ºÃÎÎÉ(¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê)¡¢»°Âð¹áÈÁ(Ê¸·ÝÉ¾ÏÀ²È)¡£¹âÀÐ¤Ï¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥­Ìò¤òÌ³¤á¡¢ÃçÌî¤Ï2026