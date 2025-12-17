ソフトバンクの大野稼頭央投手が１７日、みずほペイペイドーム内で契約更改交渉に臨み、１００万増の年俸６２０万円でサインした（金額は推定）。大島高（鹿児島）出身の３年目左腕は今季、１軍初昇格を果たして４試合に登板、勝ち負けなしの防御率０・００。今オフは倉野投手コーチとの面談で、来季の先発ローテ争いに加わるよう指令された。１０月下旬からはレベルの高いプエルトリコのウインターリーグに参戦して、先発経験を