愛知県知多市で17日未明、男性がトラックにはねられ死亡しました。警察によりますと、午前2時10分ごろ、知多市新地西新生の県道を歩いていた30代くらいの男性がトラックにはねられました。男性は意識不明の状態で病院に搬送され、およそ1時間後に死亡が確認されました。過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕された、トラックの運転手で安城市の神谷雅夫容疑者(53)は容疑を認めているということで、警察は男性の身元の確認などを