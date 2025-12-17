お手ごろな豚こま肉で作れるのに、ごちそう感たっぷりの『ホワイトポークストロガノフ』。牛乳×酢で生まれるやさしいとろみが具材を包み、オイスターソースをそっと忍ばせることで、まろやかな深みが加わります。ひと口食べると思わず「おっ」と声が出るおいしさですよ。『ホワイトポークストロガノフ』のレシピ材料（2人分）豚こま切れ肉……200g 玉ねぎ……1/2個（約100g） まいたけ……1パック（約100g） にんにくのみじん切り