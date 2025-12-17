鹿児島市の小学校前の横断歩道できのう16日午後、下校中の男子児童と車が接触し、けがをさせたあと、そのまま立ち去ったひき逃げ事件で、警察が、当事者とみられる男性から任意で話を聞いていることがわかりました。 鹿児島南警察署によりますと、この事故は、16日午後3時ごろ鹿児島市宇宿4丁目の市道で横断歩道を歩いて渡っていた鹿児島市の男子児童が走ってきた車と接触し、左足に軽いけがをして病院に搬送されたものです。 警