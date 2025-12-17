鹿児島県内5つの農業高校の生徒たちが育てた黒豚製品の販売会が鹿児島市できょう17日、開かれました。 「僕たちが作った黒豚です」 この「黒豚フェア」は、学校で黒豚を飼育している農業高校の取り組みや美味しさを知ってもらおうと毎年、この時期に開かれています。 17日は、加世田常潤、市来農芸、伊佐農林、曽於、鹿屋農業の5つの高校、およそ30人の生徒が、自分たちで育てた黒豚商品を販売しました。 黒豚の精肉、黒豚みそ