マスク資料 岡山市によりますと、17日、市内の幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校、専門学校高等課程で、新たに計106人がインフルエンザとみられる症状で欠席しました。 市によると、市内の計11施設で、新たに学年閉鎖（幼稚園１、特別支援学校1、専門学校高等課程1）、学級閉鎖（幼稚園1、小学校4、中学校3)の措置をとりました。 岡山県は、11月28日、県下全域にインフルエンザ警報を発令し、マスクの着用や手洗い