小売物価指数（RPI）（11月）16:00 結果-0.4% 予想0.0%前回0.3%（前月比) 結果3.8% 予想4.1%前回4.3%（前年比) 結果3.7% 予想4.1%前回4.2%（前年比・除くモーゲージ利払い)