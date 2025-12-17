ＮＹ原油時間外取引５６ドル台乗せと堅調、米国とベネズエラの地政学リスク台頭で 東京時間16:06現在 ＮＹ原油先物JAN 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝56.12（+0.85+1.54%） ※トランプ大統領が、制裁対象のベネズエラ関連タンカーの出入りを全面封鎖するよう命じたと発表