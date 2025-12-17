１７日の東京株式市場は主力株に買い戻す動きが観測され、日経平均株価は切り返す展開に。ただ、上値も重く、上げ幅は限られた。 大引けの日経平均株価は前営業日比１２８円９９銭高の４万９５１２円２８銭と３日ぶり反発。プライム市場の売買高概算は２１億８１９７万株、売買代金概算は５兆８５３億円。値上がり銘柄数は６６２、対して値下がり銘柄数は８８２、変わらずは６５銘柄だった。 きょうの東京市場は方向感