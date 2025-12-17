ツキノワグマ（資料画像） クマの出没によって影響が出ている秋田県内の企業がおよそ４割にのぼることがアンケートの結果わかりました。 東京商工リサーチ秋田支店が秋田県内の企業６６社に「クマ出没と企業活動への影響」を聞いたところ、影響が出ていると答えた企業の割合はおよそ４４％でした。全国平均の６．５％、東北地区平均の２８．９％をいずれも大きく上回る結果となりました。 クマの影響が出てい