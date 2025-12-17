元乃木坂46でタレントの松村沙友理（33）が、16日放送のTBS系「今、知っておきたい!!界隈グルメ」（午後10時）に出演。番組収録中に結婚と妊娠が明らかになり、共演陣を仰天させた。話題のグルメを紹介する番組で、この日は有名ホテルのバイキングを特集。ずん飯尾和樹、瀬戸朝香、若林有子アナウンサーとともにスイーツビュッフェに向かう車中、飯尾からバイキングについて聞かれると「大好きです。元を取るのが大好きで」と笑顔