JR西日本は17日、好評を博した「リバイバル500系のぞみ」企画を再度実施すると発表しました。運行日は2026年1月25日(日)、新神戸13:04発→博多15:21着のダイヤで運行します。「リバイバル500系のぞみ」への乗車には特別な旅行商品への申込が必要。旅行プランは2025年12月22日(月)から、tabiwa by WESTER内の「tabiwaトラベル 鉄道ファンの宝箱」で発売します。「500系のぞみ全盛時代を彷彿とさせる企画を、ぜひこの機会にお楽しみ