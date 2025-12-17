アリ・アスターは、2010年代に躍進した映画スタジオ「A24」のブランド化に貢献した作家のひとりだ。『ヘレディタリー／継承』（2018年）と『ミッドサマー』（2019年）の成功によって、「A24」のロゴとともに、彼の名前はホラーの代名詞として世界中に浸透し、恐怖の象徴としてミーム化している。そのイメージはアメリカのみならず、日本の映画ファンの間でも共有されており、2025年8月には