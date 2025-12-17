日本泥交通情報センターなどによりますと、きょう午後3時40分ごろ、倉敷市上富井付近の国道2号で、車3台が絡む事故がありました。この事故で、現場付近の国道2号の下りが1車線規制となっています。また、この事故でけが人が出ている模様です。 【写真を見る】国道2号で車3台が絡む事故1車線規制けが人がいる模様【岡山・倉敷市】