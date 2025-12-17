アビスパ福岡は17日、DF湯澤聖人、GK小畑裕馬、FW藤本一輝、DF上島拓巳とJ1百年構想リーグの契約を更新したと発表した。今季はJ1リーグで湯澤は20試合1得点、小畑は20試合0得点、藤本は31試合1得点、上島は27試合2得点を記録していた。