栃木SCは17日、DF坂圭祐が2025シーズン限りで現役を引退することを発表した。1995年5月7日生まれの30歳は四日市中央工高、順天堂大を経て、18年に湘南に加入。21年に大分、23年途中にG大阪に移籍し、24年途中から栃木SCでプレーしていた。坂はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。「今シーズンをもってプロサッカー選手を引退することに決めました。サッカーを始めてからこれまでたくさんの方々と出会い、様々なこ