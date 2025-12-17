横浜F・マリノスは17日、FW谷村海那、DF鈴木冬一、MFオナイウ情滋の3選手と明治安田J1百年構想リーグおよび2026-27シーズンの契約に合意したことを発表した。今季のJ1リーグで谷村は15試合6得点、鈴木は23試合0得点、オナイウは4試合0得点を記録している。