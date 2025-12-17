共働きなので▶▶この作品を最初から読むSNSで大人気の「スーパーポジティブ育児漫画」をご存知ですか？会社では人付き合いに奮闘するサラリーマン・グッドスリープさんによる、4人のやんちゃな子どもたちに振り回されながらも日々の育児の楽しさを綴ったエピソードが話題です。完璧とは程遠い自分に悩み、逃げ出したくなる毎日でも、子どもたちの無邪気な笑顔や、小さな寝息を聞くたびにまた明日も頑張ろうと思える…。