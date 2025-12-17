ハクバ写真産業（ハクバ）は12月中旬に、キヤノンのデジタルシネマカメラ「EOS C50」に対応した液晶保護フィルム「Canon EOS R6 Mark III／C50／R6 Mark II／R7 専用 EX-GUARD 液晶保護フィルム」と「Canon EOS R6 Mark III／C50／R6 Mark II／R7 専用 液晶保護フィルムIII」の2製品を発売する。●割れにくいため貼りやすい「Canon EOS R6 Mark III／C50／R6 Mark II／R7 専用 EX-GUARD 液晶保護フィルム」は、表面にエクスト