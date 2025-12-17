恵和 [東証Ｐ] が12月17日大引け後(16:30)に配当修正を発表。25年12月期の期末一括配当を従来計画の35円→40円(前期は35円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、2025 年11 月14 日に公表いたしました「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」において、中長期的な業績見通しや事業戦略等を総合的に勘案した上で、株主資本配当率（DOE）4％、配当性向 30%を目安と