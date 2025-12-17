北海道内は上空に寒気が流れ込み、道東を中心に今シーズン一番の冷え込みになりました。１２月１８日も全道的に厳しい冷え込みになる見通しで、水道管の凍結などに注意が必要です。放射冷却の影響で冷え込みが強まった１７日朝の北見市。氷点下２０．５℃まで気温が下がり、今シーズン一番の寒さとなりました。（北見市民）「だいぶ違うんじゃないかな。かなり冷えている感じがします」（北見市民）「息の蒸気でしばれ