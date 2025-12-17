札幌市や小樽市などで、タクシー運賃が１２月１７日から平均で１０％値上げされました。また、運賃が２割増しになる「冬季割増」も導入されました。タクシー運賃が値上げされたのは、札幌市・江別市・北広島市・石狩市の一部と小樽市です。初乗り運賃は６７０円から６００円に下がりますが、走行距離は１．２８キロから１．０５キロと短くなります。加算運賃は小樽市以外でこれまでの８０円から１００円に上がります。