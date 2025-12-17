MLB公式インスタグラムが17日、2026シーズン開幕まで“残り100日”を告げる投稿をアップ。投稿された写真の中央には、ドジャースの大谷翔平選手が写っています。今季大谷選手は、二刀流復帰を果たし、14試合に先発し、1勝1敗、防御率2.87をマーク。打者としては打率.282、キャリアハイの55本塁打、102打点、OPS1.014を記録。最優秀指名打者に贈られる「エドガー・マルティネス賞」や、各リーグ今季最も優れた打者に贈られる「ハン