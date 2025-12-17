プロ野球・ロッテは17日、郄部瑛斗選手の背番号が「38」から「0」になったことを発表しました。郄部選手は今季111試合に出場し2本塁打、34打点、20盗塁で打率.286の成績でした。今季限りで退団となった荻野貴司選手がつけた背番号0をつけることになり、郄部選手は「自分から球団に背番号変更をお願いしました。荻野さんにも連絡をさせていただいたところ『郄部に背負ってもらえるなら嬉しい』と言っていた