鬼越トマホーク金ちゃん（40）良ちゃん（39）が、17日放送のニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）に出演。漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」の審査員が決定したことに言及した。鬼越は序盤から山田邦子とYouTubeでコラボしたトークや、怪談系YouTuberのトークでスタジオを沸かせた。良ちゃんは「これを漫才にしたいんですよ」と語り、ナイツの塙宣之は「これを漫才にしてよ。面白いもん」と共感した