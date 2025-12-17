「世界の都市総合力ランキング」で、東京がニューヨークを上回り、初めて2位となりました。森ビルの調査研究機関の発表によりますと、1位はロンドン、2位は東京、3位はニューヨークで、東京は、2008年の調査開始以来、初めて2位に浮上しました。「文化・交流」の分野で観光地やナイトライフの充実度のほか、外国人訪問者数がトップクラスの評価となったほか、「居住」分野でも飲食店や小売店舗の多さが高く評価されました。一方で