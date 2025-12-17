お笑いタレント、ふかわりょう（51）が17日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に生出演。国会内で党首会談でカメラに背を向けてヒソヒソ話をしていた高市早苗首相と日本維新の会、吉村洋文代表の姿が夫婦漫才のネタ合わせに見えたと語った。高市早苗首相と日本維新の会の吉村洋文代表は16日、国会内で会談し、自民、維新両党が国会に共同提出した衆院議員定数削減法案について、来年に結論を得るよう協力することで一致