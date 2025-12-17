【モデルプレス＝2025/12/17】BMSG TRAINEE Officialの公式X（旧Twitter）が12月16日に更新された。SKY-HI（スカイハイ）がCEOを務めるマネジメント／レーベル・BMSGが開催したオーディション「THE LAST PIECE」（通称『ラスピ』）への出演で注目を集めたRYOTOの小学生時代の写真が公開され、話題を呼んでいる。【写真】「ラスピ」参加メンバー、あどけなさ残るロン毛姿◆RYOTO、小学生時代のロン毛ショットを公開RYOTOは「筋トレ