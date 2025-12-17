ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系）がこのたびクランクアップ。主演の菅田将暉が、約4ヵ月間にわたり演劇青年として“1984年の渋谷”を駆け抜けた日々を振り返り、万感の思いを笑顔で語った。最終話は今夜12月17日22時から30分拡大で放送される。【写真】『もしがく』10話より菅田将暉の場面カット三谷幸喜が脚本を手掛けた本作は、1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷の青