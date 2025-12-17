(P)&(C) PLEDIS EntertainmentSEVENTEENのメインボーカルであるDKとSEUNGKWANの新ユニット・DxSが、2026年1月12日に1stミニアルバム『Serenade』をリリースすることを発表した。アルバム名「Serenade」は、「夜に歌う愛の歌（Serenade）」という意味だという。DK X SEUNGKWANは、出会いと別れの間にあるすべての過程を、自分たちならではの感性的なストーリーテリングで描いたとのこと。すでにトレーラーが公開されているので