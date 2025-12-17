部下で既婚の男性職員とラブホテルに行ったことから大きな騒動となり、１１月に前橋市の市長を退職した小川晶氏が１７日、ＳＮＳを更新。自身の市長退職に伴う来年１月の市長選（１月５日告示、１２日投開票）に立候補する意向を明かした。Ｘ（旧ツイッター）やインスタグラムで「市民の皆さまには、これまでの一連の出来事により、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、改めて心よりお詫び申し上げます」と改めて謝