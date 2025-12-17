佐賀県の武雄温泉で、新年に向けての大掃除です。ことしたまったすすやほこりを払い落とす、恒例の「すす払い」が17日、行われました。武雄市の武雄温泉では、従業員が笹竹を使って、国の重要文化財「楼門」の天井などのすすやほこりを払いました。武雄温泉では毎年この時期に全館休業し、掃除のほか機械の点検や入れ替えなど、新年を迎える準備をしています。 また、築148年で、現在使用されている温泉施設の建物では国内最古