ヨガタウンが、冬至から年始にかけての期間、誰でも無料で参加できるオンラインヨガイベント第10回「YOGAWeek2025 at 冬至」を開催。世界的なウェルネス市場の拡大やマインドフルネスへの関心の高まりを受け、年末年始に心身をリセットするための特別プログラムが展開されます。 ヨガタウン「YOGAWeek2025 at 冬至」 開催期間：2025年12月21日(冬至)〜2026年1月4日(年始)形式：オンライン(Zoom / Live配信)参加費