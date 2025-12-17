サッカー・フランスのパリ・サンジェルマン(PSG)所属ルイス・エンリケ監督が17日、「FIFA最優秀監督賞（男子チーム）」を受賞しました。エンリケ監督は、PSGをクラブ史上初のチャンピオンズリーグ優勝に導き、決勝ではイタリアの強豪・インテルを相手に5-0と圧倒。フランス国内でもリーグ・アン、クープ・ドゥ・フランス、トロフェ・デ・シャンピオンを制し、国内3冠を達成しました。初のクラブワールドカップ決勝では敗れたものの