日本政府観光局によりますと、先月、日本を訪れた外国人の数は351万8000人で、11月として過去最高でした。今年に入ってからの累計はおよそ3907万人となり、年間で過去最高だった去年を既に上回っています。また、アメリカが今年初めて年間300万人を突破し、中国、韓国、台湾に次いで4地域目となりました。一方、日本への渡航自粛が呼びかけられた中国では、前年同月からの伸び率が3.0％とコロナ明け以降、初の一桁台でした。