「ボクシング・ＯＰＢＦ東洋太平洋＆ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーミドル級タイトルマッチ」（１８日、後楽園ホール）ミドル級日本代表として東京五輪に出場した森脇唯人（２９）＝ワールドスポーツ＝が１７日、都内で前日計量に臨み、７６・０キロ（リミット７６・２キロ）で、７５・７キロの王者ユン・ドクノ（韓国）とともに一発でクリア。「できれば早く勝ちたいが、やってみないと分からない。どういう局面になって