1年間の出来事を振り返る「創作四字熟語」。今年の最優秀賞には高い、高い、という声ばかりだったあの食べ物にまつわる作品が選ばれました。【写真を見る】最優秀賞「古米奮闘」創作四字熟語で見る2025年優秀賞「操虎関税」酷暑で「空前熱暑」大阪・関西万博終わってみれば「ミャク点満点」小泉進次郎 農水大臣（当時）「古古古米が店頭に並ぶ」コメの価格高騰を受け放出された備蓄米。これをもじって、2万4000を超える応募