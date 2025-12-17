朝焼けのバイカル湖＝3月、ロシア・イルクーツク州（タス＝共同）【モスクワ共同】ロシアのプーチン大統領は15日、「シベリアの真珠」として名高い世界自然遺産のバイカル湖沿岸で、限定的な森林伐採を認める改正法に署名した。科学者は伐採は湖周辺の生態系を破壊すると警告し、是非を巡り論争が続いてきた。改正法は来年3月に発効する。世界最深で透明度が高いバイカル湖では豊かな生態系が維持され、世界で唯一淡水に生息す