お笑いトリオ、パンサー向井慧（40）が17日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）に出演。父親から送られた“長文”の誕生日LINEを読み上げた。向井は16日に40歳の誕生日を迎えた。自身の誕生日の話題になると「父親からもLINEをいただきましてね、誕生日に。読ませていただいてもいいですか？」と切り出した。向井の父、清史さんは名古屋市立大の名誉教授で、番組では5日に放