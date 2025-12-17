既婚の男性職員とホテルに複数回行っていた問題で辞職した前橋市の小川晶・前市長（４２）は１７日、来年１月５日告示、１２日投開票の市長選への立候補を正式に表明した。小川氏は市内で記者会見し、「どんな逆風でも、もう一度この前橋を変えていく。そのために人生を懸けて、市長選に再びチャレンジすることを決意した」と述べた。