横浜F・マリノスは17日、FW谷村海那、DF鈴木冬一、MFオナイウ情滋と明治安田J1百年構想リーグおよび2026/27シーズンの契約に合意したことを発表した。谷村は1998年3月5日生まれの現在27歳。花巻東高等学校から国士舘大学を経て、2020年に当時日本フットボールリーグ（JFL）に所属していたいわきFCに加入した。2021年にはJFL優勝、2022年にはJ3リーグ優勝に貢献。2024シーズンはJ2リーグで得点ランキング2位タイとなる18得点を