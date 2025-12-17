18日、薩摩地方は一日を通して晴れ、青空が広がりそうです。大隅地方も安定した晴れで、朝と日中の気温差が大きいため服装の調整に注意してください。種子島・屋久島地方はおおむね晴れますが、にわか雨の可能性があります。奄美地方は晴れますが雲がかかる時間があり、午前中は一時的に雨の恐れがありますので空模様の変化にご注意ください。19日までは、晴れ間が続きますが、週末は低気圧や前線の影響で各地で雨の予想です。