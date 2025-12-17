19日から自身最後の全日本選手権に出場する坂本花織(C)Getty Imagesフィギュアスケートの全日本選手権は12月19日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開幕する。今季限りでの現役引退を表明している女子シングルの坂本花織にとっては、最後の全日本出場となる。【写真】見事な達筆ぶり！坂本花織の所属先が投稿した“直筆手紙”をチェック開幕に先立ち、所属先のシスメックスが、会場近くの表参道駅構内に、坂本の広告を出し