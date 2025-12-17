インフルエンザの石川県内での最新の感染状況は、1医療機関当たりの患者が引き続き警報レベルの30人を上回っています。石川県では、移動の機会が増える年末年始を控え、予防対策の徹底を呼びかけています。石川県によりますと、12月14日までの1週間、石川県内47の定点医療機関でのインフルエンザの患者数は、1医療機関あたりの平均で37.53人でした。3週連続で減少したものの、依然として高い水準の感染状況が続いています。石川県